Протесты против закона об "иноагентах" в Грузии: задержали 14 человек
14 человек задержаны на акции против закона об "иноагентах" у парламента в Тбилиси. Об этом заявили в МВД Грузии, сообщает Новости-Грузия.
В ведомстве заявили, что от "насильственных действий протестующих" пострадал один полицейский. Ему оказана медицинская помощь.
Всем 14 задержанным вменяется в вину мелкое хулиганство и неповиновение требованиям полиции. Это 166 и 173 статьи Кодекса об административных правонарушениях Грузии.
По данным МВД, они нарушали общественный порядок, оказывали сопротивление полицейским, оскорбляли их и не подчинялись приказам.
Ситуация у парламента обострилась, когда полиция не позволила демонстрантам провести шествие вокруг здания. Участников митинга посредством громкоговорителей стали предупреждать о возможности применения спецсредств. Периодически происходили словесные перепалки и стычки между полицией и участниками акции.
Напряжение спало после того, как в парламенте завершилось голосование по законопроекту об "иноагентах", а депутаты правящей партии "Грузинская мечта" покинули законодательный орган.
Акция у парламента поздно вечером была завершена, протестующие разошлись.
Сегодня у парламента Грузии протестующие намерены собраться снова.