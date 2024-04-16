Протесты против закона об "иноагентах" в Грузии: задержали 14 человек

14 человек задержаны на акции против закона об "иноагентах" у парламента в Тбилиси. Об этом заявили в МВД Грузии, сообщает Новости-Грузия.

В ведомстве заявили, что от "насильственных действий протестующих" пострадал один полицейский. Ему оказана медицинская помощь.

Всем 14 задержанным вменяется в вину мелкое хулиганство и неповиновение требованиям полиции. Это 166 и 173 статьи Кодекса об административных правонарушениях Грузии.

По данным МВД, они нарушали общественный порядок, оказывали сопротивление полицейским, оскорбляли их и не подчинялись приказам.

Ситуация у парламента обострилась, когда полиция не позволила демонстрантам провести шествие вокруг здания. Участников митинга посредством громкоговорителей стали предупреждать о возможности применения спецсредств. Периодически происходили словесные перепалки и стычки между полицией и участниками акции.

Напряжение спало после того, как в парламенте завершилось голосование по законопроекту об "иноагентах", а депутаты правящей партии "Грузинская мечта" покинули законодательный орган.

Акция у парламента поздно вечером была завершена, протестующие разошлись.

Сегодня у парламента Грузии протестующие намерены собраться снова.