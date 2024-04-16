Протести проти закону про "іноагентів" у Грузії: затримали 14 людей

14 людей затримано на акції проти закону про "іноагентів" біля парламенту в Тбілісі. Про це заявили у МВС Грузії, повідомляє Новини-Грузія.

У відомстві заявили, що від "насильницьких дій протестувальників" постраждав один поліцейський. Йому надано медичну допомогу.

Всім 14 затриманим звинувачують у дрібному хуліганстві та непокорі вимогам поліції. Це 166 та 173 статті Кодексу про адміністративні правопорушення Грузії.

За даними МВС, вони порушували громадський порядок, чинили опір поліцейським, ображали їх і не підкорялися наказам.

Ситуація у парламенту загострилася, коли поліція не дозволила демонстрантам провести ходу довкола будівлі. Учасників мітингу за допомогою гучномовців почали попереджати про можливість застосування спецзасобів. Періодично відбувалися словесні суперечки та сутички між поліцією та учасниками акції.

Напруга спала після того, як у парламенті завершилося голосування щодо законопроєкту про "іноагентів", а депутати керівної партії "Грузинська мрія" залишили законодавчий орган.

Акцію під парламентом пізно ввечері завершили, протестувальники розійшлися.

Сьогодні біля парламенту Грузії протестувальники мають намір зібратися знову.