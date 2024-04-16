Зеленский: Трипольскую ТЭС уничтожили, потому что закончились ракеты для ПВО

Президент Владимир Зеленский рассказал, что россияне сумели уничтожить Трипольскую ТЭС, поскольку у Украины полностью закончились ракеты для ее защиты на фоне нехватки помощи от союзников. Об этом Зеленский сказал в интервью PBS, сообщает Европейская правда.

Зеленский комментировал совместную защиту Израиля союзниками, которые в минувшие выходные отразили иранскую атаку. По словам президента, Израиль сам не смог бы защититься от столь массированного удара с иранской стороны.

"Было задействовано много всего, чего не хватает Украине… Это действительно демонстрация того, что такое союзники не на бумаге, а в небе" , – сказал президент, добавив, что Украина защищает небо самостоятельно.

Он подчеркнул, что союзники дают Украине ту или иную технику, но с ней у нас дефицит.

"Я вам приведу один пример очень простой - на Трипольской станции, а от нее зависит свет в киевском регионе. Летели 11 ракет. Первые 7 мы уничтожили, 4 уничтожили Триполье (речь идет о ТЭС, - ред). Почему? Потому что было ракет ноль. У нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье" , – рассказал президент.

Накануне Зеленский после заседания Ставки верховного главнокомандующего заявил, что западные государства могут также помочь Украине защититься от российских атак, как и Израилю – во время иранских ударов.

В Белом доме заявили, что США отказались от какого-либо боевого участия в войне в Украине, поэтому не будут сбивать иранские дроны, которые запускает Россия, как они с союзниками сделали это в минувшие выходные в Израиле.