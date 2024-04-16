Законопроект о мобилизации передали на подпись президенту

Законопроект о мобилизации №10449 был направлен на подпись президента Украины Владимира Зеленского, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Согласно данным на сайте Верховной рады, законопроект о мобилизации уже подписал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Теперь документ должен подписать президент Владимир Зеленский. После чего через месяц закон вступит в силу.

Что предусматривает закон о мобилизации

Напомним, что Верховная Рада 11 апреля одобрила во втором чтении законопроект о мобилизации №10449. За соответствующее решение проголосовали 283 народных депутата. При этом норма о демобилизации была исключена из документа. Что касается основных положений закона, то они являются следующими: