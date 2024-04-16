Законопроєкт про мобілізацію передали на підпис президенту

Законопроєкт про мобілізацію №10449 направили на підпис президента України Володимира Зеленського, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Згідно з даними на сайті Верховної ради, законопроєкт про мобілізацію вже підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Тепер же документ має підписати президент Володимир Зеленський. Після чого через місяць закон набуде чинності.

Що передбачає закон про мобілізацію

Нагадаємо, що Верховна Рада 11 квітня схвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію №10449. За відповідне рішення проголосували 283 народних депутатів. При цьому норму про демобілізацію було виключено з документа. Щодо основних положень закону, то вони є наступними: