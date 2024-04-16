Еврокомиссия готовит отказ от "легких денег" для беднейших стран ЕС – Politico

Европейская комиссия настаивает на отказе финансировать расходы за счет больших заимствований, а также стремится отойти от политики, когда беднейшим странам ЕС предоставлялись деньги без всяких условий. Об этом пишет Politico, сообщает Зеркало недели.

Как объясняет издание, по сути это означает конец эры «халявных денег» – когда огромный фонд восстановления блока после пандемии состоял из общего долга, а не из национальных взносов, и когда средства ЕС на такие вещи, как новые дороги, больницы и проекты из возобновляемой энергетики, выделялись в большей степени странам Восточной и Южной Европы, не требуя от них никаких взаимных обязательств.

Деньги в обмен на реформы

Комиссия, отвечающая за управление семилетним бюджетом ЕС в размере 1,2 триллиона евро, финансируемая преимущественно его членами, начинает задумываться над вариантом, который должен заработать в 2028 году. Вопросы станут острыми, когда страны будут договариваться о том, сколько денег выделить на разные программы. Комиссия выдвинет официальное предложение летом 2025 года, которое должно быть единогласно одобрено правительствами до конца 2027 года.

В этот раз ситуация осложняется тем, что с начала последнего семилетнего цикла ЕС создал чрезвычайный фонд постпандемического восстановления в размере 723 миллиарда евро, который впервые в истории блока основывается на объединении заимствований от имени 27 стран, а не на вкладах правительств.

Хотя несколько стран ЕС – преимущественно те, которые имеют наибольшую задолженность, хотят, чтобы этот Фонд восстановления и устойчивости (RRF) продолжил свою работу по истечении срока его действия в 2026 году для формирования «инвестиционного фонда». Комиссия ЕС выступает против этого.

Чтобы добавить еще большие проблемы для некоторых бедных стран, Комиссия хочет распространить модель «деньги на реформы» фонда восстановления на существующую «политику сплоченности», которая направлена на сокращение разрыва между богатыми и бедными регионами и составляет около четверти всего бюджета.

Политически чувствительные

Руководство ЕС уклоняется от идеи создания такого инвестиционного фонда – для финансирования оборонных и зеленых расходов в ближайшие годы – через оппозицию со стороны фискально консервативных стран, включая Германию и Нидерланды. Но столицы с высоким уровнем долга опасаются, что отложения RRF оставит их с огромным дефицитом затрат на долгосрочные проекты.

Хотя Комиссия не имеет права решающего голоса по поводу того, как будет выглядеть следующий бюджет ЕС, ее предложение будет служить основой для переговоров между государствами. Наиболее чувствительные политические решения, такие как создание нового инвестиционного фонда, будут в конечном счете зависеть от результатов европейских выборов в июне и состава новой исполнительной власти.

Комиссия считает, что фонд объединения может быть использован как инструмент, который заставит правительства провести реформы по целому ряду вопросов – включая пенсии и демократические стандарты – которые годами откладывались в долгий ящик.

Это ознаменовало бы отход от нынешней модели, когда финансирование выплачивается на основе согласованных критериев, а не как пряник за достижение конкретных целей.

Это позволило бы Комиссии продолжать внедрять свои реформы во всем блоке, не принимая новые долги и не увеличивая резко размер своего бюджета.

Существует значительное дублирование между проектами, финансируемыми из RRF и фондом сплочения. Обе копилки выделяют значительную часть денег более бедным странам, таким как Португалия на западе или Болгария на востоке.

Но чиновники отмечают, что между ними есть отличия.

«Финансирование сплоченности должно быть подходом, направленным на долгосрочное развитие; оно должно привлекать местных и региональных партнеров. Все эти элементы не обязательно можно найти в чрезвычайных инструментах, таких как RRF» , – сказала комиссар ЕС Элиза Феррейра.

Это будет трудно реализовать

Чиновники Комиссии признают, что им будет сложно продать новую модель объединения бедным странам-членам. Один чиновник сказал, что страны, которые пытаются использовать средства фонда сплочения, вряд ли будут рады более строгим правилам и большим требованиям относительно реформ.

Государства-члены жалуются, что гора бюрократических проволочек мешает им получить свою долю средств из Фонда сплочения.

Но другие аналитики указывают, что более бедные столицы, в конце концов, не будут иметь достаточных рычагов, чтобы противостоять новым правилам.

Потребность в свежих деньгах для стимулирования экономического развития в странах, ожидающих вступления в ЕС, таких как Украина и страны Западных Балкан, а также для погашения постпандемического долга может подорвать призывы к увеличению бюджета.