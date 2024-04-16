Цены на газ в Европе выросли до максимального уровня с начала года

Европейские цены на природный газ продолжили расти после того, как высшие военные чиновники Израиля подтвердили, что у их страны нет другого выбора, кроме как отреагировать на атаку иранских ракет и дронов.﻿ Об этом сообщает Bloomberg, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах выросли на 3% и достигли 32 евро за мегаватт-час (около 360 долларов за тысячу кубометров).

Контракты выросли примерно на 18% с прошлого четверга, когда рынки начали учитывать большие геополитические риски, включая потенциальные сбои в результате ударов России по украинской энергетической инфраструктуре.

Официальные лица Европы и США активизировали свои призывы к Израилю избежать эскалации конфликта, которая может спровоцировать более широкую войну. Более широкий конфликт в регионе рискует привести к росту мировых цен на энергоносители в то время, когда центральные банки все еще пытаются обуздать инфляцию.

В то время как Европа завершила исключительно мягкую зиму с высокими запасами газа, трейдеры постоянно отслеживают признаки перебоев в поставках. В настоящее время регион не получает большого количества газа с Ближнего Востока, но его зависимость от мировых рынков возросла после того, как в 2022 году он избавился от большей части трубопроводных потоков из России.

Между тем, поставки от ведущего поставщика Норвегии остаются на низком уровне из-за незапланированного технического обслуживания на некоторых объектах страны, которое началось в минувшие выходные.