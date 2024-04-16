На Днепропетровщине из-за непогоды были без света 145 тысяч потребителей – Минэнрго

Из-за непогоды обесточивалось около 145 тысяч потребителей на Днепропетровщине. В Донецкой области из-за грозы без света осталась шахта – под землей находились 135 рабочих.

Об этом сообщили в министерстве энергетики.

"Вечером из-за непогоды отключалась высоковольтная линия на Днепропетровщине. Линия оперативно подключена.

Также из-за грозы и шквального ветра отключилось оборудование на высоковольтной подстанции в Кривом Роге, обесточилось 145 тысяч бытовых потребителей, промышленность, частично - инфраструктура города. К вечеру потребители запитали" , – говорится в сообщении.

В Донецкой области из-за непогоды отключилась воздушная линия, обесточились бытовые потребители и шахта – 135 работников вывели на поверхность.

Также в течение суток Черниговщина подверглась обстрелам. Обесточены воздушные линии, отключены 2,5 тысячи потребителей в 19 населенных пунктах.

В Харьковской области продолжают действовать графики отключений электроэнергии.

В вечерние пиковые часы происходили экстренные поставки электроэнергии из Румынии и Польши.