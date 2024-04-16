На Дніпропетровщині через негоду були без світла 145 тисяч споживачів – Міненрго
Через негоду знеструмлювалось близько 145 тисяч споживачів на Дніпропетровщині. У Донецькій області через грозу без світла лишилася шахта – під землею були 135 робітників.
Про це повідомили в міністерстві енергетики.
"Увечері через негоду відключалась високовольтна лінія на Дніпропетровщині. Лінію оперативно підключено.
Також через грозу і шквальний вітер відключилось обладнання на високовольтній підстанції у Кривому Розі, знеструмилось 145 тисяч побутових споживачів, промисловість, частково - інфраструктура міста. Надвечір споживачів заживлено", – йдеться в повідомленні.
На Донеччині через негоду відключилась повітряна лінія, знеструмились побутові споживачі і шахта – 135 працівників вивели на поверхню.
Також протягом доби Чернігівщина зазнала обстрілів. Знеструмлено повітряні лінії, відключено 2,5 тисячі споживачів у 19 населених пунктах.
Зазначається, що у Харківській області продовжують діяти графіки відключень електроенергії.
У вечірні пікові години відбувалось екстрене постачання електроенергії з Румунії і Польщі.