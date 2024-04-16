Боррель призывает страны ЕС к срочной закупке зенитных батарей для Украины

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что "стучится в двери" стран-членов ЕС для покупки зенитных батарей для Украины. Со ссылкой на La Monde, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

По его словам, сейчас на фронте в Украине "динамичный тупик".

"Бои очень интенсивны. Но прорыва, на который надеялась Украина, не произошло, и на данный момент не видно и российского прорыва. Россияне одерживают верх и отгрызают куски территории, неся огромные человеческие потери" , - заявил он.

Боррель подчеркнул, что Западу необходимо восстановить баланс сил.

"В этой истории есть асимметрия: России не нужно побеждать, ей нужно только не проиграть. Украина, с другой стороны, должна победить, чтобы отразить вторжение. Демографически разница огромна, и в Украине существует эффект истощения. Только от нас зависит, сможем ли мы дать ей возможность атаковать" , - заявил он.

Глава дипломатии ЕС сообщил, что созвал на 22 апреля Совет по иностранным делам и обороне, чтобы посмотреть, как ЕС можем удовлетворить потребности Украины в боеприпасах и, возможно, в более срочном порядке, в средствах противовоздушной обороны.