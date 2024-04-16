Протестующие не пропускают грузовики в сторону Польши на трех КПП – пограничники

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков по трем пунктам пропуска - "Ягодин", "Рава-Русская" и "Угринов". Из-за этих трех пунктов польские протестующие за минувшие сутки вообще не пропускали грузовики в сторону Польши. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает Укринформ.

По его словам, из-за "Угринов" протестующие также не пропустили ни одного автомобиля в сторону Украины. Из-за "Ягодин" протестующие пропускают на выезд из Польши крайне малое количество грузовиков в сутки. За прошедший день таких было 70 при том, что это самое большое инфраструктурное направление для пересечения границы грузовыми автомобилями, которое способно пропускать около 1400 грузовиков в обоих направлениях.

По состоянию на утро сегодня на этих трех заблокированных пунктах в очередях на территории Польши всего около 600 грузовиков.

Легковые автомобили и автобусы везде свободно пересекают границу, для этой категории транспорта по ту сторону границы движение не ограничивается.

Также сохраняются очереди в ранее разблокированных направлениях пунктов пропуска "Краковец" и "Шегини". 900 и 450 грузовиков соответственно. Однако по этим направлениям происходит интенсивное движение как на выезд из Украины, так и на въезд в соответствии с пропускной способностью каждого из пунктов пропуска.