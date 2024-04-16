В Украине упростили обмен документами между банками и госреестрами – НБУ

Национальный банк и Министерство цифровой трансформации Украины запустили совместный проект, который значительно упростит обмен документами между банками, их клиентами и держателями государственных реестров, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным Нацбанка, речь идет о комплексной передаче копий электронных документов и/или содержащихся в них отдельных данных, сформированных с помощью приложения Дія (т.е. "комплексный шеринг").

Технологический механизм модели "комплексного шеринга" позволит банкам получать информацию о клиенте из государственных реестров одним "пакетом" с помощью приложения Дія.

"Шеринг документов - это упрощающая документооборот революционная технология, убирает лишние копии и экономит время как работникам учреждений, так и людям. Благодаря мультишерингу украинцы смогут через "Дію" делиться не только копиями и данными цифровых документов, но и справок о доходах, ОК-5 , ОК-7 за один раз в несколько кликов.

Банк направляет запрос, а клиент подтверждает его с помощью Дія.Підпису, поэтому сразу видит название банковского учреждения, перечень необходимых документов и понимает кому и какие передает копии" , - отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Сейчас если человек нуждается в предоставлении электронных копий нескольких цифровых документов при получении банковских услуг, то ему обычно нужно отправлять электронные копии каждого цифрового документа отдельно. Если таких документов будет 10, то придется 10 раз проходить одни и те же процедуры передачи электронных копий цифровых документов из различных государственных реестров: показывать работнику штрих-код цифрового документа и подтверждать запрос на отправку его копии.