В Україні спростили обмін документами між банками та держреєстрами – НБУ

Національний банк і Міністерство цифрової трансформації України запустили спільний проект, який значно спростить обмін документами між банками, їхніми клієнтами та держателями державних реєстрів, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними Нацбанку, йдеться про комплексне передавання копій електронних документів та/або окремих даних, що містяться в них, сформованих за допомогою застосунку Дія (тобто "комплексний шеринг").

Технологічний механізм моделі “комплексного шерингу” дасть змогу банкам отримувати інформацію про клієнта з державних реєстрів одним “пакетом” за допомогою застосунку Дія.

"Шеринг документів - це революційна технологія, що спрощує документообіг, прибирає зайві копії і економить час як працівникам установ, так і людям. Завдяки мультишерингу українці зможуть через "Дію" ділитися не лише копіями і даними цифрових документів, а й довідок про доходи, ОК-5, ОК-7 за один раз у кілька кліків.

Банк надсилає запит, а клієнт підтверджує його за допомогою Дія.Підпису, тож одразу бачить назву банківської установи, перелік необхідних документів і розуміє кому і які передає копії" , – зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Наразі, якщо громадянин має потребу надати електронні копії кількох цифрових документів під час отримання банківських послуг, то йому зазвичай потрібно надсилати електронні копії кожного цифрового документа окремо. Якщо таких документів буде 10, то доведеться 10 разів проходити одні й ті ж процедури щодо передавання електронних копій цифрових документів з різних державних реєстрів: показувати працівнику штрих-код цифрового документа та підтверджувати запит на надсилання його копії.