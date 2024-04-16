Закон о мобилизации прошел все процедуры и проверки – нардеп

Закон о мобилизации прошел процедуры, подтверждающие его соответствие Конституции, теперь его судьба зависит от "политической воли" президента Владимира Зеленского. Об этом заявил нардеп от Слуги народа, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Копытин, сообщает Лига.net.

"Закон о мобилизации успешно прошел все процедуры, получив выводы ГНЭУ о его конституционности, а также был подписан главой Верховной Рады" , – сказал он.

ГНЕУ – Главное научно-экспертное управление аппарата Верховной Рады, которое занимается проведением научной экспертизы зако﻿нопроектов, в частности:

оценки их концептуального уровня;

правовой, экономической, социальной целесообразности принятия закона;

соответствия Конституции;

международным договорам Украины;

соответствия современному уровню научных знаний, принципам и основам государственной политики;

прогнозирование последствий их принятия.

Теперь, по словам Копытина, будущее закона зависит от "политической воли" президента, которому 16 апреля передали закон на подписание.