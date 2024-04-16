Закон про мобілізацію пройшов усі процедури та перевірки – нардеп

Закон про мобілізацію пройшов процедури, які засвідчують його відповідність Конституції, тепер його доля залежить від "політичної волі" президента Володимира Зеленського. Про це заявив нардеп від Слуги народу, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ігор Копитін, повідомляє Ліга.net.

"Закон про мобілізацію успішно пройшов всі процедури, отримавши висновки ГНЕУ щодо його конституційності, а також був підписаний головою Верховної Ради" , – сказав він.

ГНЕУ – Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради, яке займається проведенням наукової експертизи законопроєктів, зокрема:

оцінки їхнього концептуального рівня;

правової, економічної, соціальної доцільності ухвалення закону;

відповідності Конституції;

міжнародними договорами України;

відповідності сучасному рівню наукових знань, принципам та основам державної політики;

прогнозування наслідків їхнього прийняття.

Наразі, за словами Копитіна, майбутнє закону залежить від "політичної волі" президента, якому 16 квітня передали закон на підписання.