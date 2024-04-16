РФ своими атаками хочет сделать Харьков непригодным для жизни – Bloomberg

Украинские и западные чиновники считают, что усиленные российские обстр﻿елы﻿ Харькова — это способ заставить эвакуироваться мирных жителей. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Новое время.

Город, довоенное население которого составляло около 1,5 миллиона человек, подвергается регулярным атакам с момента начала российского вторжения в 2022 году.

Чиновники на условиях анонимности заявили, что последние действия Кремля выглядят как скоординированные усилия по прекращению поставок и созданию условий, которые сделают Харьков непригодным для жизни.

В статье говорится, что спустя более чем два года после того, как российский диктатор Владимир Путин отдал приказ о вторжении, условия жизни в городе становятся все более опасными.

Ущерб достаточно велик, а нападения настолько частые, что властям придется изо всех сил пытаться восстановить мощности до наступления холодов следующей зимой.