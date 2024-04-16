РФ своїми атаками хоче зробити Харків непридатним для життя – Bloomberg

Українські та західні чиновники вважають, що посилені російські обстріли Харкова — це спосіб змусити евакуюватися мирних жителів. Про це пише Bloomberg, повідомляє Новое время.

Місто, довоєнне населення якого становило близько 1,5 мільйона осіб, зазнає регулярних атак з моменту початку російського вторгнення 2022 року.

Чиновники на умовах анонімності заявили, що останні дії Кремля виглядають як скоординовані зусилля з припинення поставок і створення умов, які зроблять Харків непридатним для життя.

У статті йдеться, що через більш ніж два роки після того, як російський диктатор Володимир Путін віддав наказ про вторгнення, умови життя в місті стають дедалі небезпечнішими.

Збитки досить великі, а напади настільки часті, що владі доведеться щосили намагатися відновити потужності до настання холодів наступної зими.