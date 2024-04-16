Дуда считает идею европейской системы ПРО "бизнес-проектом" Берлина

Президент Польши Анджей Дуда ответил на вопрос о своем отношении к созданию общеевропейской системы противоракетной обороны "Небесный щит". Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, сообщает Европейская правда.

По словам Дуды, идея создания европейской системы ПРО – это "немецкий бизнес-проект", который появился два года назад.

"Поэтому он является относительно новым по сравнению с тем, что мы (Польша – Ред.) начали строить, и является чем-то совсем другим" , – отметил польский президент.

Он рассказал, что пока Польша не намерена присоединяться к этой системе.

"Это немецкий проект. Мы пока не рассматривали возможность присоединения к нему, потому что мы реализуем свой собственный – в сотрудничестве с Соединенными Штатами, с Великобританией, а также на основе того, что производит наша промышленность" , – сказал Дуда.

По его мнению, система ПРО, которая сейчас развивается в Польше, является одной из лучших и самых современных в мире.

В феврале стало известно, что Турция и Греция официально присоединятся к возглавляемому Германией проекту совместной европейской противовоздушной обороны "Небесный щит". Из нейтральных стран в инициативе также участвует Австрия.