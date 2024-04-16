Умер известный украинский публицист и писатель Дмитрий Капранов

Украинский писатель, публицист и блогер Дмитрий Капранов скончался в возрасте 56 лет. Об этом говорится на странице Братьев Капрановых в Facebook, сообщает Лига.net.

"Друзья, у нас беда. Сегодня утром внезапно умер Дмитрий. Когда и где прощание, напишу завтра. Все остальное отменяется, извините" , – говорится в сообщении.

Причины внезапной смерти пока не называются.

Братья Капрановы родились 24 июля 1967 года в Дубоссарах, ныне Молдова. Имеют старшего брата Сергея.

Детство прошло в Очакове Николаевской области, там же в 1984 году они окончили среднюю школу. Украинский язык в школе не изучали. Кроме общеобразовательной, окончили спортивную (греко-римская борьба) и музыкальную (фортепиано) школы.

Высшее образование получали в Уральском политехническом институте (Свердловск, РФ) и Московском энергетическом институте по специальности "Техническая кибернетика".

В 1988 году женились на сестрах-близнецах (ныне они являются владелицами туристической фирмы) и переехали в Москву. Имеют сыновей и дочь. Работали в фармацевтическом и винодельческом бизнесе.

4 сентября 2019 года братья Капрановы создали свой YouTube-канал "имени Т. Г. Шевченко", на котором рассказывают об истории Украины.

С 24 февраля 2022 года, с начала российского вторжения в Украину, писатели братья Капрановы боролись с оккупантами с оружием в руках в Киеве в рядах полка "Азов".