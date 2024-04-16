Помер відомий український публіцист та письменник Дмитро Капранов

Український письменник, публіцист та блогер Дмитро Капранов помер у віці 56 років. Про це йдеться на сторінці Братів Капранових у Facebook, повідомляє Ліга.net.

"Друзі, в нас біда. Сьогодні зранку раптово помер Дмитро. Коли і де прощання, напишу завтра. Все решта скасовується, пробачте" , – йдеться в дописі.

Причини раптової смерті поки що не називаються.

Брати Капранови народилися 24 липня 1967 року в Дубоссарах, нині Молдова. Мають старшого брата Сергія.

Дитинство минуло в Очакові Миколаївської області, там же у 1984 році вони закінчили середню школу. Української мови у школі не вивчали. Окрім загальноосвітньої, закінчили ще спортивну (греко-римська боротьба) та музичну (фортепіано) школи.

Вищу освіту здобували в Уральському політехнічному інституті (Свердловськ, РФ) та Московському енергетичному інституті за фахом "Технічна кібернетика".

У 1988 році одружилися із сестрами-близнючками (нині вони є власницями туристичної фірми) та переїхали до Москви. Мають синів та доньку. Працювали у фармацевтичному та виноробному бізнесі.

4 вересня 2019 року брати Капранови створили свій YouTube-канал "імені Т. Г. Шевченка", на якому розповідають про історію України.

З 24 лютого 2022 року, з початку російського вторгнення в Україну, письменники брати Капранови боролися з окупантами зі зброєю в руках у Києві в лавах полку "Азов".