Синегубов: В Харькове и области введут новые графики отключения света

В Харькове и области с 17 по 20 апреля будут действовать обновленные графики отключения света, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова.

Графики введены из-за российских ударов по энергетическим объектам. В них указаны названия населенных пунктов, улиц, очереди и период, в который промежуток света не будет.

"Специалисты продолжают ремонтировать инфраструктуру после вражеских обстрелов" , - написал Синегубов.

Что предшествовало

Напомним, перебои со светом в Харькове наблюдаются из-за постоянных атак российских окупантов. Враг бьет по объектам энергетической инфраструктуры в области своими баллистическими ракетами и дронами.

В частности, во время массированного удара по Украине 11 апреля в результате атаки в Харьковской области перестали работать две ТЭЦ и трансформаторная подстанция. Одна из поврежденных ТЭЦ питала Харьков, отмечал мэр Игорь Терехов.