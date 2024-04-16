Выплаты для переселенцев: какой размер пособия получают в 2024 году

Внутренне перемещенные лица в Украине могут получить денежную помощь. Однако не всем переселенцам предусмотрены выплаты, сообщает РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: пресс-служба Министерства социальной политики, Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, заявления первого заместителя министра социальной политики Дарьи Марчак, постановление Кабмина №709 от 11 июля 2023 года, постановление Кабмина №94 от 26 января 2024 года.

Сколько переселенцев в Украине

Война заставила многих украинцев покинуть свои дома, спасаясь от вражеских обстрелов или оккупации. В 2022 году количество переселенцев резко возросло.

По состоянию на начало 2024 года в Украине зарегистрировано 4,9 млн внутренне перемещенных лиц. По данным Минсоцполитики, помощь из бюджета получают 2,6 млн переселенцев. Но в правительстве прогнозируют, что выплаты будут получать 1,5 млн человек.

До июля 2023 года эти выплаты назначались бессрочно. Однако с марта 2024 года года правила изменились.

Какой размер выплат

Внутренне перемещенные лица в Украине с начала полномасштабной войны получают ежемесячное пособие на проживание в размере 2 тысяч гривен. Речь идет о взрослых.

Также 3 тысячи гривен выплачивают на каждого ребенка, который в результате войны вынужденно переехал в более безопасные регионы.

Главное условие для получения выплат

Сейчас главным ориентиром для назначения выплат является материальная способность ВПЛ. Для начисления помощи принимается во внимание совокупный доход семьи, который в расчете на одного члена семьи должен составлять не более 9444 гривен.

​С 1 марта 2024 года пособие автоматически продлили на 6 месяцев наиболее уязвимым категориям переселенцев, не имеющим возможности работать:

пенсионерам, у которых размер пенсии не превышает 9444 гривен;

людям с инвалидностью I или II группы, детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольным детям;

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки в возрасте до 23 лет, а также родителям-воспитателям и приемным родителям.

Другие семьи ВПЛ также имеют право на социальную выплату, если доход семьи менее 9444 гривен на человека и в случае, когда в составе семьи есть неработающий, а также:

семьи с детьми до 14 лет, проживающие в зоне активных или возможных боевых действий, или в условно безопасных регионах, но дети там не могут учиться офлайн;

семьи, где один из членов семьи ухаживает за лицом с инвалидностью I группы или ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет, или тяжело больным ребенком;

малолетние дети до 14 лет, прибывшие без сопровождения родителей (по заявлению лица, находящегося в родстве);

беременные женщины, начиная с 30 недели беременности.

Такие категории должны подать специальное заявление на назначение или продление выплат.

Напомним, в Украине при начислении выплат переселенцам будут учитываться документы о составе семьи.

Также сообщалось, что для переселенцев действуют льготные кредиты на приобретение земельных участков, покупку и строительство жилья.