Непогода в ОАЭ и Омане: улицы ушли под воду, уже 18 погибших

На Объединенные Арабские Эмираты обрушились сильнейшие дожди, затопив главные автомагистрали. А в результате наводнения, от которого страдает соседний Оман, погибли уже 18 человек, сообщает Деловая столица.

Проливной дождь в Эмиратах начался в ночь на 16 апреля, сообщает АР.

К вечеру в Дубаях выпала годовая норма осадков – более 120 мм. Улицы города буквально ушли под воду. Ожидается, что гроза продлится несколько часов.

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

Из-за непогоды были закрыты международный аэропорт в Дубаях и учебные заведения на территории ОАЭ, государственные служащие в основном работали удаленно, полиция и "скорая" дежурили на затопленных автомагистралях. Вода затопила некоторые дома, власти отправили цистерны на улицы и шоссе, чтобы откачать воду.

В соседнем Омане в результате сильных дождей, продолжавшихся несколько последних дней, по меньшей мере 18 человек погибли. В том числе около 10 школьников, которых унесло в машине со взрослым.

Дожди также прошли в Бахрейне, Катаре и Саудовской Аравии.