Close button

Непогода в ОАЭ и Омане: улицы ушли под воду, уже 18 погибших

Непогода в ОАЭ и Омане: улицы ушли под воду, уже 18 погибших
Фото: Рixabay

На Объединенные Арабские Эмираты обрушились сильнейшие дожди, затопив главные автомагистрали. А в результате наводнения, от которого страдает соседний Оман, погибли уже 18 человек, сообщает Деловая столица.

Проливной дождь в Эмиратах начался в ночь на 16 апреля, сообщает АР.

К вечеру в Дубаях выпала годовая норма осадков – более 120 мм. Улицы города буквально ушли под воду. Ожидается, что гроза продлится несколько часов.

6c35228a-0c6fe5632dec11abce941af76998695
AP
02c6990e-2e64db4ea4bfb2a543c8ce6e90c5791
AP
8bc47e74-7b93f5a5ff26130610ec3fbf2b1e392
AP
a19e9e70-4dface2d28d744e63fee35ecc473079
AP
872492e7-d3720e235dfed270af4015a8c71cea0
AP
a991db86-2bf6e3de424ae5fc25f17fbb1a4a47c
AP
4207eb6b-b00d7d23c78c365b1313a3b1353518f
AP
9e91fc4b-b8a893c7971b509284f2477ff1292cf
AP

Из-за непогоды были закрыты международный аэропорт в Дубаях и учебные заведения на территории ОАЭ, государственные служащие в основном работали удаленно, полиция и "скорая" дежурили на затопленных автомагистралях. Вода затопила некоторые дома, власти отправили цистерны на улицы и шоссе, чтобы откачать воду.

В соседнем Омане в результате сильных дождей, продолжавшихся несколько последних дней, по меньшей мере 18 человек погибли. В том числе около 10 школьников, которых унесло в машине со взрослым.

Дожди также прошли в Бахрейне, Катаре и Саудовской Аравии.

Новости

Популярные темы форума

analytics