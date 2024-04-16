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Негода в ОАЕ та Омані: вулиці пішли під воду, вже 18 загиблих

Негода в ОАЕ та Омані: вулиці пішли під воду, вже 18 загиблих
Фото: Рixabay

На Об'єднані Арабські Емірати обрушилися сильні дощі, затопивши основні автомагістралі. А внаслідок повіні, від якої страждає сусідній Оман, загинули вже 18 осіб, повідомляє Ділова столиця.

Проливний дощ в Еміратах почався в ніч проти 16 квітня, повідомляє АР.

До вечора в Дубаях випала річна норма опадів — понад 120 мм. Вулиці міста буквально пішли під воду. Очікується, що гроза триватиме кілька годин.

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Через негоду були закриті міжнародний аеропорт в Дубаях та навчальні заклади на території ОАЕ, державні службовці здебільшого працювали віддалено, поліція та "швидка" чергували на затоплених автомагістралях. Вода затопила деякі будинки, влада відправила цистерни на вулиці та шосе, щоб відкачати воду.

У сусідньому Омані внаслідок сильних дощів, які тривали кілька останніх днів, щонайменше 18 людей загинули. У тому числі близько 10 школярів, яких знесло в машині з дорослим.

Також дощі пройшли в Бахрейні, Катарі та Саудівській Аравії.

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