Bloomberg: Морской экспорт российской нефти вырос до самого высокого уровня за почти год

Морской экспорт российской нефти на второй неделе апреля поднялся до 11-месячного максимума, а поставки из всех основных портов приблизились к пиковым уровням, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно данным, которые собрало агентство Bloomberg, прошлонедельный скачок привел к тому, что общий недельный объем экспорта достиг самого высокого уровня с мая 2023 года. Также средний четырехнедельный показатель резко вырос, достигнув максимума с начала июня прошлого года.

В целом экспорт российской нефти вырос до 3,95 млн баррелей в день.

Отмечается, что грузы из Приморска, Усть-Луги, Новороссийска и Козьмино были близки к историческим максимумам.

"Из Приморска на Балтийском море за три из последних четырех недель вышло 10 танкеров, что, вероятно, отражает перенаправление на экспорт сырой нефти, которая перерабатывалась на нефтеперерабатывающих заводах, пораженных украинскими беспилотниками" , - говорится в сообщении.

Кроме того, резкое увеличение поставок в сочетании с более высокими ценами на нефть марки Urals увеличило доходы Москвы от экспорта. За последние 7 дней валовая стоимость экспорта сырой нефти выросла до 2,15 млрд долл с 1,82 млрд долл ранее. Средний четырехнедельный доход добавил около 170 млн долл до 1,92 млрд долларов в неделю.

В целом объемы поставок в Азию продолжали расти, по аналогичной схеме, наблюдавшейся в то же время в прошлом году.

Добавляется, что отставание российской сырой нефти Sokol, которое накопилось после того, как индийские нефтепереработчики отклонили ее, теперь почти исчезло. Около 9,1 млн баррелей, половина от общего объема, были поставлены на нефтеперерабатывающие заводы в Китае.

Таким образом, остается лишь 1,4 млн баррелей, которые еще не получили назначения.

Напомним:

Российские доходы от морского экспорта сырой нефти в феврале выросли на 12% (24 млн евро в день), но объем ее экспорта сократился на 3% по сравнению с предыдущим месяцем.