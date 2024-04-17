На фронте почти 70 столкновений, больше всего – на Новопавловском и Бахмутском направлениях

За прошедшие сутки на фронте произошло 68 боевых столкновений между Вооруженными силами Украины и российскими войсками. Больше всего оккупанты атакуют на Новопавловском (20) и Бахмутском (19) направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 17 апреля.

В общем, враг нанес 2 ракетных и 64 авиационных удара, совершил 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Поповка, Воздвиженская Сумской области; Золочев, Веселое, Волоховка, Глушковка, Колесниковка, Берестово Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Терны, Заречное, Верхнекаменное, Часов Яр, Спорное, Новокалиново, Бердичи, Семеновка, Первомайское, Соловьево, Белая Гора, Новобахмутовка, Александрополь, Антоновка, Константиновка, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Работино Запорожской области; Берислав, Одрадокаменка, Казачье Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

В Лиманском направлении враг 9 раз атаковал позиции наших защитников в районах Тернов, Торского, Григоровки Донецкой области и Серебрянского лесничества на Луганщине.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 19 атак в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Выемка, Белогоровка, Часов Яр, Ивановское, Клещеевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 11 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Новокалиново, Бердичи, Семеновка, Нетайлово, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка Донецкой области, где враг 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 4 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, враг совершил 5 безуспешных атак позиций наших войск.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 2 пунктам управления противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава противника.