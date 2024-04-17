МВФ прогнозирует постепенное падение гривны до 2029 года

Международный валютный фонд прогнозирует незначительную девальвацию в 2024 году. Затем курс доллара к гривне будет постепенно расти.﻿ Об этом говорится в World Economic Outlook (апрель 2024 года), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит:

2024 год - 41,0 грн/доллар

2025 год - 45,8 грн/доллар

2026 год - 48,6 грн/доллар

2027 год - 50,4 грн/доллар

2028 год - 52,1 грн/доллар

2029 год - 54,1 грн/доллар.

Ранее сообщалось, что МВФ также обновил прогноз по росту экономики Украины. Ожидается, что ВВП Украины вырастет в 2024 году на 3,2%. Рост ускорится в 2025 году до 6,5%, а в 2026 году составит 5,0%. МВФ прогнозирует среднегодовую инфляцию в Украине в 2024 году на уровне 6,4%, в 2025 году - 7,6%, в 2026 году 6,2%.