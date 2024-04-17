В Киеве и нескольких областях воздушная тревога: ВСУ предупреждают о ракетах
Утром 17 апреля в Киеве и области, а также в Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях объявили ракетную опасность.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
8:59. Предупредили о ракете на Чернигов.
9:01. Ракеты на Черниговщине взяли курс на Киевщину
9:02. Жителей Киева призвали срочно пройти в укрытие.
9:03. В Чернигове слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Суспільного".
Также воздушная тревога продолжается в южных и восточных областях Украины. В командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о применении баллистического вооружения.
В 9:34 "Суспільне" сообщило о взрыве в Одессе.