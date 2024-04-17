В Киеве и нескольких областях воздушная тревога: ВСУ предупреждают о ракетах

Утром 17 апреля в Киеве и области, а также в Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях объявили ракетную опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

8:59. Предупредили о ракете на Чернигов.

9:01. Ракеты на Черниговщине взяли курс на Киевщину

9:02. Жителей Киева призвали срочно пройти в укрытие.

9:03. В Чернигове слышны взрывы, сообщают﻿ корреспонденты "Суспільного".

Также воздушная тревога продолжается в южных и восточных областях Украины. В командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о применении баллистического вооружения.

В 9:34 "Суспільне" сообщило﻿ о взрыве в Одессе.