У Києві та кількох областях повітряна тривога: ЗСУ попереджають про ракети

Зранку 17 квітня у Києві та області, а також на Сумщині, Чернігівщині, Черкащині та Полтавщині оголосили ракетну небезпеку.

Про це повідомляють﻿ Повітряні сили ЗСУ.

8:59. Попередили про ракету на Чернігів.

9:01. Ракети на Чернігівщині взяли курс на Київщину

9:02. Жителів Києва закликали терміново пройти в укриття.

9:03. У Чернігові чутно вибухи, повідомляють﻿ кореспонденти Суспільного.

Також повітряна тривога триває у південних та східних областях України. У командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про застосування балістичного озброєння.

О 9:34 "Суспільне" повідомило﻿ про вибух в Одесі.