У Києві та кількох областях повітряна тривога: ЗСУ попереджають про ракети
Зранку 17 квітня у Києві та області, а також на Сумщині, Чернігівщині, Черкащині та Полтавщині оголосили ракетну небезпеку.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
8:59. Попередили про ракету на Чернігів.
9:01. Ракети на Чернігівщині взяли курс на Київщину
9:02. Жителів Києва закликали терміново пройти в укриття.
9:03. У Чернігові чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Також повітряна тривога триває у південних та східних областях України. У командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про застосування балістичного озброєння.
О 9:34 "Суспільне" повідомило про вибух в Одесі.