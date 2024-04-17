Ракетный удар РФ по Чернигову: известно о пяти погибших (Обновлено)

Россияне утром 17 апреля ударили по густонаселенному району Чернигова, в результате чего погибли 5 человек, количество жертв может возрасти. Об этом заявил исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александр Ломако в эфире марафона новостей, сообщает Украинская правда.

"К сожалению, известно уже о пяти погибших. Поисковая операция еще продолжается. Напоминаю, на месте работают все службы и главное задание − помощь пострадавшим. Черниговский областной центр крови очень нуждается в помощи" , – сообщил он.

Также сейчас известно о по меньшей мере 5 травмированных. Повреждены здания, много автомобилей, социальная и городская инфраструктура.

"В 9:03 три взрыва прозвучало в городе. Это не совсем центральная часть города, но густонаселенный микрорайон. Есть прямое попадание в здание социальной инфраструктуры − 8-этажное здание. Визуально разрушены элементы стен с 3 по 6 этаж и пристройка к нему" , – добавил Ломако.

Черниговский областной центр крови сообщил, что есть насущная потребность в крови. Особенно нужна помощь доноров с отрицательным резусом.

Напомним, войска РФ нанесли три ракетных удара почти по центру Чернигова, сообщали ранее в ОВА. По данным ОВА, есть погибшие и многие раненые.