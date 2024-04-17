Ракетний удар РФ по Чернігову: відомо про п'ятьох загиблих (Оновлено)

Росіяни вранці 17 квітня вдарили по густонаселеному району Чернігова, у результаті чого загинули 5 людей, кількість жертв може зрости. Про це заявив виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако в ефірі марафону новин, повідомляє Українська правда.

"На жаль, відомо вже про п’ятьох загиблих. Пошукова операція ще триває. Нагадую, на місці працюють всі служби і головне завдання − допомога постраждалим. Чернігівський обласний центр крові дуже потребує допомоги" , – повідомив він.

Також наразі відомо про щонайменше 5 травмованих. Пошкоджені будівлі, багато автомобілів, соціальна та міська інфраструктура.

"О 9:03 три вибухи пролунало у місті. Це не зовсім центральна частина міста, але густонаселений мікрорайон. Є пряме влучання у будівлю соціальної інфраструктури − 8-поверхова будівля. Візуально зруйновані елементи стін з 3 по 6 поверх і прибудова до неї" , – зазначив Ломако.

Чернігівський обласний центр крові повідомив, що є нагальна потреба у крові. Особливо потрібна допомога донорів з негативним резусом.

Нагадаємо, війська РФ завдали﻿ трьох ракетних ударів майже по центру Чернігова, повідомляли раніше в ОВА. За даними ОВА, є загиблі та багато поранених.