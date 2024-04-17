В Германии нашли 161 ребенка, которого РФ похитила из Украины – Нацполиция

В сотрудничестве с немецкими коллегами украинским правоохранителям удалось установить на территории ФРГ 161 украинского ребенка, похищенного Россией. Об этом сказал председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский во время встречи в Берлине с президентом Федерального ведомства криминальной полиции Германии Гольгером Мюнхом, сообщает Укринформ.

"Благодаря нашему сотрудничеству с правоохранительными органами ФРГ по направлению документирования военных преступлений Российской Федерации, а именно депортации и принудительного перемещения украинских детей, установлено местонахождение в Германии 161 украинского ребенка, которые разыскивались как принудительно перемещены на временно оккупированные территории или депортированы в РФ и Беларусь" – проинформировал Выговский.

Он остановился на проблеме всех военных преступлений, совершенных российскими захватчиками на территории Украины и задокументированных Национальной полицией Украины. Киев рассчитывает на помощь партнеров по привлечению российских военных преступников к ответственности как в украинских судах, так и в судах других стран, а военно-политическое руководство – в Международном уголовном суде и Специальных трибуналах.

"Мы заинтересованы в совместных действиях с нашими немецкими партнерами как на двусторонней основе, так и под эгидой Европола" , - подчеркнул Глава Нацполиции.

Он отметил плодотворное сотрудничество с немецкими коллегами по документированию и сбору доказательств.

Стороны обсудили поддержку со стороны европейских партнеров в вопросе внесения в Шенгенскую информационную систему (SIS) сведений о российских военных преступниках.

"Возможно, именно правоохранительные органы Германии будут готовы содействовать Украине в реализации этих действий, и внести информацию по этим лицам в Шенгенскую информационную систему. Внесение информации в SIS в дальнейшем может способствовать ограничению их передвижения и пребывания в странах Шенгенской зоны, поскольку эти лица могут составлять угрозу национальной безопасности стран Европейского Союза и Шенгенской зоны" , – выразил надежду глава ведомства.

Он также обратил внимание на такой инструмент гибридной войны, который использует Россия как организованная преступность, в т.ч. "воры в законе". Россия использует его как на Украине, так и в Германии. Глава Нацполиции признал, что увеличение количества украинских граждан в Германии привело к увеличению и фактам участия отдельных лиц в противоправной деятельности, в частности, нелегальной переправке мигрантов.

"И мы заинтересованы в том, чтобы совместными усилиями снизить риски в этой сфере" , - заявил Выговский.

Стороны также обсудили вопросы противодействия нелегальному обращению оружия, наркотиков, организованной преступности, экстрадиции подозреваемых в совершении преступлений лиц, киберпреступности и т.п.