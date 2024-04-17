Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по Чернигову

Президент Владимир Зеленский, комментируя утренний ракетный удар по Чернигову, призвал западных партнеров к решительности в помощи Украине, в частности, предоставлении дополнительных систем ПВО.

Об этом говорится в Telegram-канале Зеленского.

Президент сообщил о 10 погибших в результате удара, под завалами могут находиться люди.

"К сожалению, количество погибших может возрасти. И этого не было бы, если бы Украина получила достаточно средств ПВО и если бы решительность мира в противодействии российскому террору тоже была достаточной" , – сообщил он.

"Террористы способны ломать жизнь только тогда, когда сначала им удается запугать тех, кто способен остановить террор и защитить жизнь. Решимость имеет значение. Поддержка имеет значение. Украинской решимости достаточно. Нужна достаточная решимость партнеров и достаточная поддержка, которая будет ее отражать" , – добавил. Зеленский.

Напомним, утром 17 апреля российские войска нанесли три ракетных удара по Чернигову.