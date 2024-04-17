Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по Чернігову

Президент Володимир Зеленський, коментуючи ранковий ракетний удар по Чернігову, закликав західних партнерів до рішучості в допомозі Україні, зокрема наданні додаткових систем ППО.

Про це йдеться﻿ в Telegram-каналі Зеленського.

Президент повідомив про 10 загиблих внаслідок удару, під завалами можуть бути люди.

"На жаль, кількість загиблих може зрости. І цього не було б, якби Україна отримала достатньо засобів ППО та якби рішучість світу в протидії російському терору теж була достатньою" , – повідомив він.

"Терористи здатні ламати життя лише тоді, коли спочатку їм вдається залякати тих, хто здатен зупинити терор і захистити життя. Рішучість має значення. Підтримка має значення. Української рішучості достатньо. Потрібна достатня рішучість партнерів і достатня підтримка, яка її відображатиме" , – додав Зеленський.

Нагадаємо, зранку 17 квітня російські війська завдали﻿ трьох ракетних ударів по Чернігову.