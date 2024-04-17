Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по Чернігову
Президент Володимир Зеленський, коментуючи ранковий ракетний удар по Чернігову, закликав західних партнерів до рішучості в допомозі Україні, зокрема наданні додаткових систем ППО.
Про це йдеться в Telegram-каналі Зеленського.
Президент повідомив про 10 загиблих внаслідок удару, під завалами можуть бути люди.
"На жаль, кількість загиблих може зрости. І цього не було б, якби Україна отримала достатньо засобів ППО та якби рішучість світу в протидії російському терору теж була достатньою", – повідомив він.
"Терористи здатні ламати життя лише тоді, коли спочатку їм вдається залякати тих, хто здатен зупинити терор і захистити життя. Рішучість має значення. Підтримка має значення. Української рішучості достатньо. Потрібна достатня рішучість партнерів і достатня підтримка, яка її відображатиме", – додав Зеленський.
Нагадаємо, зранку 17 квітня російські війська завдали трьох ракетних ударів по Чернігову.