Суд над Трампом по уголовным обвинениям: выбрали семерых присяжных

Во второй день суда по уголовным обвинениям против Трампа в Нью-Йорке выбрали семерых из необходимых 12 присяжных для рассмотрения дела, сообщает Европейская правда.

В состав коллегии присяжных для суда выбрали четырех мужчин и трех женщин из первого списка 96 кандидатов. Двое среди них имеют юридическое образование, пятеро из семи – высшее образование. Всем, кроме одного человека, известно о существовании других расследований против Трампа. Всех определили как не имеющих очень убежденных взглядов относительно Трампа и его политики.

В начале процесса, напомним, около половины потенциальных присяжных отстранились, заявив, что не смогут быть беспристрастными.

Юридическая команда Трампа тщательно исследовала соцсети кандидатов на назначение присяжными, пытаясь найти признаки, что тот или иной будет предвзятым во время разбирательства. Судья Хуан Мерчан заявил, что не допустит попыток неуважения и запугивания присяжных после того, как Трамп что-то комментировал и жестикулировал в направлении первого человека, когда ему задавали вопросы о его соцсетях.

После заседания во вторник процесс избрания присяжных продолжится в четверг. Судья надеется избрать полный состав коллегии присяжных до конца текущей недели.

Также присутствующие на заседании журналисты утверждают, что Трамп дремал во время первого уголовного суда в Нью-Йорке.

Напомним, речь идет о первом уголовном процессе над Трампом по делу о выплате денег порноактрисе за неразглашение информации с целью влияния на выборы 2016 года. Это – первый уголовный суд над экс-президентом в истории США.

Трамп неоднократно пытался отсрочить начало суда по этому делу.