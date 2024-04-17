Литва возобновила закупки зерна в РФ после перерыва – росСМИ

В феврале 2024 года Литва закупила у России 12,2 тысяч тонн зерна на 1,95 млн евро, возобновив таким образом закупки после перерыва на полгода.﻿ Об этом пишет российское издание "Коммерсант" со ссылкой на данные европейской статслужбы, сообщает Экономическая правда.

Также в конце зимы нарастила импорт Латвия, которая закупила у России 58,8 тыс. т зерна на 10 млн евро. Страны Евросоюза (ЕС) в целом приобрели в феврале 92,6 тыс. т российского зерна на 16,9 млн евро.

Литва прекратила импорт российского зерна в мае 2023 года. Последняя поставка была осуществлена в июле того же года.

Напомним, с 18 марта в Литве ввели строгий контроль за зерном, ввозимым в страну из России, оккупированных ею регионов других государств и Беларуси.