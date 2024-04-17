Литва возобновила закупки зерна в РФ после перерыва – росСМИ
В феврале 2024 года Литва закупила у России 12,2 тысяч тонн зерна на 1,95 млн евро, возобновив таким образом закупки после перерыва на полгода. Об этом пишет российское издание "Коммерсант" со ссылкой на данные европейской статслужбы, сообщает Экономическая правда.
Также в конце зимы нарастила импорт Латвия, которая закупила у России 58,8 тыс. т зерна на 10 млн евро. Страны Евросоюза (ЕС) в целом приобрели в феврале 92,6 тыс. т российского зерна на 16,9 млн евро.
Литва прекратила импорт российского зерна в мае 2023 года. Последняя поставка была осуществлена в июле того же года.
Напомним, с 18 марта в Литве ввели строгий контроль за зерном, ввозимым в страну из России, оккупированных ею регионов других государств и Беларуси.