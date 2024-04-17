Литва відновила закупівлі зерна в РФ після перерви – росЗМІ

У лютому 2024 року Литва закупила в Росії 12,2 тисяч тонн зерна на 1,95 млн євро, відновивши таким чином закупівлі після перерви на пів року.﻿ Про це пише російське видання "Коммерсант" з посиланням на дані європейської статслужби, повідомляє Економічна правда.

Також наприкінці зими наростила імпорт Латвія, яка закупила у Росії 58,8 тис. т зерна на 10 млн євро. Країни Євросоюзу (ЄС) загалом придбали в лютому 92,6 тис. т російського зерна на 16,9 млн євро.

Литва припинила імпорт російського зерна в травні 2023 року. Останнє постачання було здійснено в липні того самого року.

Нагадаємо, з 18 березня у Литві запровадили суворіший контроль за зерном, що ввозиться до країни з Росії, окупованих нею регіонів інших держав та Білорусі.