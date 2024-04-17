Smartiway: Развитие и Обзор Компании

В последнее время конкуренция в сфере микрофинансовых компаний значительно возросла. Одним из ключевых игроков на рынке является микрофинансовая компания Smartiway, которая в 2023 году попала под санкции Национального банка Украины. Разберемся подробнее, что представляет из себя компания Smartiway, какие услуги она предоставляет, а также рассмотрим основные преимущества и недостатки ее деятельности.

Один из таких сервисов, Smartiway, предлагает быстрое оформление кредита 24/7. У компании уже достаточно долгая история - с 2013 года микрофинансовая компания Smartiway заслужила доверие клиентов благодаря своим многочисленным преимуществам.

Ключевыми факторами, которые обеспечивают успех Smartiway, являются доступность и простота процесса получения кредита. Для оформления заявки необходимы минимальные документы: паспорт, ИПН (индивидуальный налоговый номер) и банковская карта. Кроме того, заявка подается через мобильное приложение Smartiway, что делает процесс еще более удобным и быстрым.

Одним из главных преимуществ Smartiway является возможность получения кредита из любой точки Украины. Также отмечается, что решение о выдаче кредита принимает искусственный интеллект (AI).

Smartiway: Основная информация о Компании

Smartiway – это микрофинансовая компания, специализирующаяся на онлайн выдаче быстрых кредитов. Компания позиционирует себя как прогрессивную команду профессионалов в сфере финансовых технологий, на рынке с 2013 года. Миссия Smartiway заключается в том, чтобы сделать систему кредитования в Украине социально ответственной. Одной из ключевых особенностей компании является возможность получить кредит исключительно через их мобильное приложение. Это позволяет быстро оформить заем с минимальными затратами времени и ограниченным пакетом документов. Компания предлагает займы клиентам в возрасте от 18 до 65 лет.

Плюсы и Минусы Оформления Кредита в Smartiway

Плюсы:

Возможность получить заем из любой точки Украины,

Необходимы всего смартфон, ИНН и персональная карта любого банка,

Решение о выдаче кредита принимается искусственным интеллектом (AI),

Быстрая обработка и выдача кредита – клиент тратит в среднем 2 минуты и 27 секунд,

Возможность пролонгации кредита и лояльные условия кредитования.

Минусы:

Возможность подать заявку только через мобильное приложение,

Не все клиенты пользуются смартфонами,

Некоторые заемщики считают такой способ менее безопасным.

Санкции Национального банка Украины и их Причины

Недавно микрофинансовую компанию Smartiway оштрафовали на 255 тыс. грн. за нарушение в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства. Национальный банк Украины обнаружил несоблюдение компанией ряда требований законодательства, включая ненадлежащее выполнение обязательств по проведению оценки рисков, недостаточную проверку клиентов и непредоставление достоверной информации по запросу НБУ.

Вывод

Микрофинансовая компания Smartiway предлагает возможность быстро и удобно получить кредит, однако, имеет недостатки в виде оформления заявки только через мобильное приложение. Недавние санкции со стороны Национального банка Украины также говорят о несоблюдении компанией законодательных требований. Поэтому, потенциальные клиенты, решая обращаться за кредитом в компанию Smartiway, должны внимательно изучить все преимущества и недостатки для принятия осознанного решения.