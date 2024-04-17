Smartiway: Розвиток та Огляд Компанії

Останнім часом конкуренція у сфері мікрофінансових компаній значно зросла. Одним із ключових гравців на ринку є мікрофінансова компанія Smartiway, яка у 2023 році потрапила під санкції Національного банку України. Розберемося докладніше, що представляє собою компанія Smartiway, які послуги вона надає, а також розглянемо основні переваги та недоліки її діяльності.

Один із таких сервісів, Smartiway, пропонує швидке оформлення кредиту 24/7. У компанії вже досить довга історія – з 2013 року мікрофінансова компанія Smartiway заслужила довіру клієнтів завдяки своїм численним перевагам.

Ключовими факторами, які забезпечують успіх Smartiway, є доступність та простота процесу отримання кредиту. Для оформлення заявки необхідні мінімальні документи: паспорт, ІСН (індивідуальний податковий номер) та банківська картка. Крім того, заявка подається через мобільний додаток Smartiway, що робить процес ще більш зручним та швидким.

Однією з головних переваг Smartiway є можливість отримання кредиту з будь-якої точки України. Також наголошується, що рішення про видачу кредиту ухвалює штучний інтелект (AI).

Smartiway: Основна інформація про Компанію

Smartiway - це мікрофінансова компанія, що спеціалізується на онлайн видачі швидких кредитів. Компанія позиціонує себе як прогресивну команду професіоналів у сфері фінансових технологій на ринку з 2013 року. Місія Smartiway полягає у тому, щоб зробити систему кредитування в Україні соціально відповідальною. Однією з ключових особливостей компанії є можливість отримати кредит виключно через їх мобільний додаток. Це дозволяє швидко оформити позику з мінімальними витратами часу та обмеженим пакетом документів. Компанія пропонує позики клієнтам віком від 18 до 65 років.

Плюси та Мінуси Оформлення Кредиту в Smartiway

Плюси:

Можливість отримати позику з будь-якої точки України,

Необхідні всього смартфон, ІПН та персональна карта будь-якого банку,

Рішення про видачу кредиту приймається штучним інтелектом (AI),

Швидка обробка та видача кредиту – клієнт витрачає в середньому 2 хвилини та 27 секунд,

Можливість пролонгації кредиту та лояльні умови кредитування.

Мінуси:

Можливість подати заявку тільки через мобільний додаток,

Не всі клієнти користуються смартфонами,

Деякі позичальники вважають такий спосіб менш безпечним.

Санкції Національного банку України та їх Причини

Нещодавно мікрофінансову компанію Smartiway оштрафували на 255 тисяч гривень. за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства. Національний банк України виявив недотримання компанією низки вимог законодавства, включаючи неналежне виконання зобов'язань щодо проведення оцінки ризиків, недостатню перевірку клієнтів та ненадання достовірної інформації на запит НБУ.

Висновок

Мікрофінансова компанія Smartiway пропонує можливість швидко та зручно отримати кредит, однак має недоліки у вигляді оформлення заявки тільки через мобільний додаток. Нещодавні санкції Національного банку України також говорять про недотримання компанією законодавчих вимог. Тому потенційні клієнти, вирішуючи звертатися за кредитом до компанії Smartiway, повинні уважно вивчити всі переваги та недоліки для ухвалення усвідомленого рішення.