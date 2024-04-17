Премьер Чехии: Можем обеспечить Киев 1,5 млн снарядов в течении года

Чешская инициатива по получению Украиной боеприпасов может обеспечить Киев 1,5 миллионами артиллерийских снарядов в течение года, сообщает Европейская правда.

Об этом в Институте Гудзона в Вашингтоне заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Согласно тексту выступления Фиалы, который опубликовало правительство страны, в рамках своей инициативы Прага уже может передать Киеву 500 тысяч боеприпасов.

"Мы верим, что дальше будет еще больше поставок. Нет никаких причин, почему мы не можем доставить еще один миллион в течение следующих 12 месяцев", – отметил он.

Чешский премьер также подчеркнул, что эта инициатива не является одноразовым проектом.

"Наша цель – создать долгосрочную систему поставок боеприпасов для тяжелого вооружения. Это непосредственно поможет изменить ситуацию на фронте", – пояснил Фиала.

В то же время он отметил, что это не может быть конечной целью западных стран, которые, по его словам, должны снова иметь достаточный потенциал оборонной промышленности.

"Мы должны принять тот факт, что более ответственная политика безопасности также включает в себя значительное увеличение количества вооружений. Я считаю, что наша инициатива может просто покрыть дефицит боеприпасов. По крайней мере до тех пор, пока Европа не сможет производить достаточно снарядов", – резюмировал премьер.

Накануне президент Чехии Петр Павел высоко оценил тот факт, что чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины, которая уже более двух лет противостоит полномасштабной российской агрессии, набрала такие обороты.

Комментарии Павела прозвучали на фоне заявления премьера Чехии Петра Фиалы о том, что Прага в рамках своей инициативы уже заключила контракты на поставку 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и сейчас работает над контрактированием еще 300 тысяч.

В целом Чехия идентифицировала по всему миру более миллиона единиц артиллерийских боеприпасов, которые можно закупить для Украины за пределами Европы.

Советник премьер-министра Чехии по вопросам национальной безопасности Томаш Пояр допускал, что закупленные в рамках чешской инициативы боеприпасы могут поступить в Украину уже в июне.