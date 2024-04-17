Орбан в очередной раз выступил со скандальным заявлением в адрес Украины

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан отличился новой порцией скандальных заявлений об Украине, назвав ее "протекторатом" Запада, сообщает Европейская правда.

Об этом Орбан сказал на Конференции национального консерватизма в Брюсселе, его слова приводит Politico.

Венгерский премьер считает, что без денег и оружия со стороны ЕС и США Украина "как государство прекратит свое существование".

Он также повторил свое высказывание о том, что Украина должна быть "буфером" между РФ и странами НАТО.

"Буферная зона должна существовать", – сказал Орбан.

Глава правительства Венгрии также раскритиковал Запад за военную поддержку Украины.