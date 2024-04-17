В Воздушных силах объяснили, почему российские ракеты долетели до Чернигова

Российская Федерация при обстреле Украины применяет привычную тактику терроризирования мирного населения, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление представителя Воздушных сил Вооруженных сил Украины Ильи Евлаша в эфире телемарафона.

По его словам, противник продолжает использовать географическое расположение городов и продолжает избивать по прифронтовым территориям, таким как Харьков и Чернигов.

"До границы с РФ остаются лишь десятки километров, поэтому времени на эффективное реагирование остается немного, потому что враг маскирует свои нападения, проводятся целые операции, чтобы нанести такие удары. Прежде всего – причиной этого стала недостача систем ПВО, которые могли бы эффективно нанести удар по этим воздушным целям, сбить эти ракеты" , - сказал Евлаш.

Он отметил, что украинские военные пытаются противодействовать российским атакам, исходя из имеющихся сил и средств, которые есть в распоряжении Воздушных сил, но у врага много ракет, которыми он продолжает атаковать города Украины.

Напомним, сегодня Россия нанесла ракетный удар по городу Чернигов. В результате этого пострадали десятки человек, также известно о по меньшей мере 17 погибших.

ПВО для Украины

Из-за усиленных ударов России по инфраструктуре Украины обострилась необходимость противовоздушной обороны. Первой помочь с поиском ПВО для Украины обещала Германия.

В частности, немецкое правительство пересмотрит свои запасы и будет искать по миру системы, которые можно было бы отправить в Украину. Было принято решение о передаче Украине дополнительной системы Patriot.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для защиты неба Украины от российских дронов и ракет требуется 25 систем Patriot.

Украина ведет переговоры о получении двух батарей Patriot и одной батареи Samp-T.