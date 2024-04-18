ISW проанализировал украинские удары по целям РФ в Крыму и Мордовии

По мнению экспертов Института изучения войны (ISW), украинские удары по целям России в Крыму и Мордовии являются скоординированной и широкомасштабной серией.﻿﻿ Ссылаясь на данные ISW, сообщает Украинская правда.

"Украинские удары по российским авиационным объектам в оккупированном Крыму, а также на территории России, как представляется, представляют собой достаточно скоординированную и широкомасштабную серию ударов, направленных на российскую авиацию, ПВО и средства радиолокационного обнаружения" , - пишут аналитики.

В отчете напоминают, что в ночь с 16 на 17 апреля украинские войска нанесли удар по российскому военному аэродрому в оккупированном Джанкое.

Геолокационные кадры, опубликованные 16 апреля, демонстрируют взрывы на аэродроме в Джанкое, где базируется российский 39-й отдельный вертолетный полк (27-я сводная авиационная дивизия 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа РФ).

Российские боевые и транспортные вертолеты предоставляют российским войскам явные преимущества в наступлении и обороне, особенно на юге Украины, и являются законными военными целями, отмечают аналитики.

Также, по сообщениям Главного управления военной разведки (ГУР) Украины, 17 апреля украинские беспилотники атаковали 590 отдельный радиотехнический узел воинской части 84680, расположенный в российском городе Ковылкино, что в Мордовии.

Кроме того, ГУР заявило 17 апреля, что неизвестные уничтожили российский вертолет Ми-8 на аэродроме "Кряж" в Самаре и опубликовало видеозапись пожара, намекая, что ГУР может быть причастен к этому удару.

Ключевые выводы ISW за 17 апреля: