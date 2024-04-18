Буданов не верит, что Трамп может завершить войну за сутки

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов, выражая свое мнение о возможных инициативах кандидата в президенты США Дональда Трампа по прекращению войны России против Украины, сказал, что "даже такой человек, как он, не сможет решить этот вопрос за один день". Со ссылкой на интервью Буданова изданию The Washington Post, пишет Вадим Ребрина, РБК-Украина.

На вопрос, не беспокоится ли он, что в случае избрания Трампа он может попытаться навязать свой план урегулирования войны, Буданов ответил: "Я очень уважаю личность Трампа".

Глава ГУР отметил, что бывший президент США учился в военной академии и отметил его стойкость.

"В его жизни было девять случаев, когда он поднимался на вершину, падал на самое дно жизни и снова возвращался" , - сказал Буданов.

Относительно какого-либо мирного плана Трампа главный украинский разведчик отметил: "Даже такой человек, как он, не сможет решить этот вопрос за один день".

Трамп и его "мирный план"

В настоящее время против Трампа в США открыт ряд уголовных дел.

Одно из них – за штурм Капитолия в январе 2021 года сторонниками на то время президента Трампа. Во время тех событий погибли 5 человек. Беспорядки произошли, когда Конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов, которые Трамп проиграл Джо Байдену.

Вчера суд в Нью-Йорке избрал первых присяжных по делу о попытке подкупа Трампом порноактрисы Сторми Дэниелс за неразглашение информации об их сексуальных отношениях во время избирательной кампании 2016 года.

В начале апреля в публикации The Washington Post появилась информация, что Трамп в приватном разговоре заявил о готовности прекратить войну России против Украины, давя на Киев, чтобы он отказался от определенной территории.

Президент Владимир Зеленский назвал "план" Трампа "очень примитивной идеей".