Премьер Нидерландов предложил выкупить Patriot для Украины

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на саммите лидеров ЕС в Брюсселе предложил выкупить системы ПВО Patriot у стран, которые их имеют и не хотят передавать Украине, сообщает Украинская правда.

Премьер Нидерландов отметил, что потребность в предоставлении Украине Patriot является насущной.

"Мы знаем, что многие страны имеют системы Patriot, но, возможно, они не хотят поставлять их напрямую. Мы можем купить у них и доставить в Украину. У нас есть деньги. Это очень важно" , – заявил он.

Напомним, нидерландское правительство в весеннем пересмотре бюджета, опубликованном 15 апреля, подтвердило намерения увеличить военную и гуманитарную помощь Украине на ближайшие годы.