Оккупанты продолжают атаковать на Донетчине: сколько было столкновений за сутки

За прошедшие сутки на передовой произошло 87 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими войсками. Больше всего вражеских штурмов зафиксировано на Бахмутском (24), Новопавловском (23) и Авдеевском (19) направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 18 апреля.

Всего враг нанес 4 ракетных и 57 авиационных удара, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Рождественское Сумской области; Синковка Харьковской области; Белогоровка и Серебрянское лесничество Луганской области; Дилиевка, Ивано-Дарьевка, Раздолевка, Верхнекаменское, Андреевка, Ступочки, Константиновка, Клещеевка, Новоселовка Первая, Очеретино, Водяное, Новокалиново, Новопокровское, Спорное, Сокол, Семеновка, Соловьево, Красногоровка, Красногоровка, Красногоровка, Новогоровка , Старомайорское Донецкой области; Работино Запорожской области; Крынки и Берислав Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В Купянском направлении враг 4 раза атаковал наши позиции в районе населенного пункта Новосергеевка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 3 атаки в районах населенных пунктов Невское Луганской области и Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 24 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Раздолевка, Часов Яр, Новый, Клещеевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 19 атак в районах населенных пунктов Семеновка, Новобахмутовка, Очеретино, Новокалиново, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское и Новоукраинка Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Победа, Новомихайловка и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 23 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении оккупанты при поддержке авиации 5 раз атаковали позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, российские захватчики совершили 3 безуспешные атаки на позиции наших войск.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления.

В то же время украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 составу боеприпасов и 1 другому важному объекту противника.