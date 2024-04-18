Дуда встретился с Трампом в Нью-Йорке: "Дружеская и хорошая атмосфера"
Президент Польши Анджей Дуда провел в Нью-Йорке частную встречу с бывшим президентом Дональдом Трампом, сообщает Европейская правда.
Встреча политиков проходила вечером 17 апреля как частное общение в Trump Tower в Манхэттене и длилась более двух часов.
Трамп перед встречей сказал, что "имеет личные отношения" с Дудой и помнит сотрудничество, когда они оба занимали президентские должности, добавив, что "поляки очень любят его".
"Это мой друг, у нас были замечательные четыре года вместе... Мы все еще поддерживаем Польшу", – заверил он.
Анджей Дуда после общения сказал, что это была "дружеская встреча в очень хорошей атмосфере".
Когда его заранее спросили, не беспокоится ли он, что это добавит холода в отношения с администрацией Байдена, Дуда ответил, что не имеет таких опасений, поскольку встречи лидеров государств с бывшими лидерами, которые были их коллегами, является нормальной практикой, особенно между дружественными странами, и логично строить хорошие отношения со всеми ключевыми игроками политической арены.
Представитель Госдепа Мэтью Миллер прокомментировал, что контакты между иностранными лидерами и ключевыми кандидатами в президенты США являются нормальной практикой, и лидеры США также часто встречаются с оппозиционными политиками других государств.
Премьер Польши Дональд Туск в связи со встречей выразил ожидания, что Дуда "очень твердо поднимет вопрос о необходимости стоять рядом с западным миром, демократией и Европой" в контексте российско-украинской войны. Туск добавил, что с точки зрения безопасности для Польши, Европы и будущего НАТО потенциальная победа Трампа несет определенные риски.
Вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш отметил, что во время такой встречи важно было бы приложить усилия, чтобы убедить разблокировать дальнейшую помощь США для Украины.
"Думаю, это фундаментальный вопрос и на данный момент это самое важное", – отметил он.
Анджей Дуда находился в США для участия в событиях в ООН, после чего в четверг отправится в Канаду.