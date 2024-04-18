Мишель призвал ускорить предоставление Украине систем ПВО и боеприпасов

В ходе дискуссии, посвященной Украине, лидеры ЕС пришли к выводу, что в текущей ситуации Евросоюз не нуждается во многих словах, но должен выполнять свои обещания, поскольку Украина немедленно нуждается в оружии. Так что поставки такого оружия – это вопрос не месяцев, а следующих дней и недель. Об этом в Брюсселе, по итогам первого дня работы европейского саммита, заявил президент Европейского совета Шарль Мишель, сообщает Укринформ.

«Доставка такой помощи (для Украины – ред.) – это не вопрос месяцев, это вопрос дней и недель. Очень важно, чтобы мы выполняли свои обещания. Могу заверить, что все участники, все заинтересованные стороны делают все возможное и прилагают усилия, чтобы ускорить этот процесс. В очень короткое время мы повысили наше оборонное производство и промышленный потенциал. Но этого недостаточно. Мы должны сделать больше, и, если возможно использовать то, что уже есть, особенно системы противовоздушной защиты» , - отметил президент Евросовета.

Он отметил, что во время встречи лидеры стран ЕС снова обнаружили единство, в частности, в поддержке Украины. Они, как всегда, имели возможность выслушать послания от Президента Украины Владимира Зеленского.

«Два пункта чрезвычайно важны. Первый: нам не нужно так много слов, поскольку они (украинцы) нуждаются в большем военном оборудовании. Мы имели очень хорошую дискуссию по этому поводу. Мы поняли, что страны-члены, особенно те, у которых есть соответствующие способности и мощности - для них важно предоставить Украине больше противовоздушных систем, больше боеприпасов» , - сказал Шарль Мишель.

Вторым важным выводом после дискуссии по Украине, по его убеждению, является поддержка украинской «формулы мира», особенно накануне мирной конференции, которая должна пройти в Швейцарии в июне текущего года.

«Эта встреча очень важна, чтобы привлечь международное сообщество, со всеми странами по всему миру, особенно - с Глобального юга, с целью скоординировать точки зрения при участии ЕС в этой встрече в Швейцарии. Мы очень решительно настроены поддерживать Украину. Мы не недооцениваем существующие вызовы и осознаем, что у нас есть ответственность за действия» , - подчеркнул президент Европейского совета.