Победитель грантовой программы Фонда Вадима Столара обустроил кабинет для реабилитации украинских военнослужащих

Один из победителей второй грантовой программы Фонда Вадима Столара - Благотворительный фонд "Сильные и несгибаемые" - оборудовал всем необходимым кабинет для реабилитации раненых военнослужащих в Мироновской больнице восстановительного лечения. Об этом говорится в сюжете Новости.LIVE.

“Благодаря грантовой помощи в размере 400 000 грн от нашего Фонда благотворительная организация смогла оборудовать кабинет всем необходимым. Среди этого – тренажер для развития мелкой моторики, необходимый для воинов, держащих в руках оружие, и тренажер для возобновления движения конечностей после полученных ранений” , – рассказала менеджер проектов Фонда Вадима Столара, волонтер Юлия Уласик.

По словам директора Мироновской больницы Александра Горкуши, предоставленное оборудование уже установлено и успешно используется в работе заведения. В настоящее время реабилитацию в нем прошли около 150 военнослужащих.

В свою очередь директор Благотворительного фонда "Сильные и несгибаемые" Юлия Омельченко отметила огромную потребность Украины в реабилитационных кабинетах и специализированном оборудовании, поблагодарила партнеров за возможность принять участие в грантовой программе и получить финансирование для своего проекта.