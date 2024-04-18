Переможець грантової програми Фонду Вадима Столара облаштував кабінет для реабілітації українських військовослужбовців

Один з переможців другої грантової програми Фонду Вадима Столара – Благодійний фонд “Сильні та незламні” – обладнав усім необхідним кабінет для реабілітації військовослужбовців, які отримали поранення, у Миронівській лікарні відновного лікування. Про це йдеться у сюжеті Новини.LIVE.

“Завдяки грантовій допомозі у розмірі 400 000 грн від нашого Фонду благодійна організація змогла обладнати кабінет усім необхідним. Серед цього – тренажер для розвитку мілкої моторики, необхідний для воїнів, що тримають в руках зброю, та тренажер для відновлення руху кінцівок після отриманих поранень” , – розповіла менеджерка проєктів Фонду Вадима Столара, волонтерка Юлія Уласик. ﻿

За словами директора Миронівської лікарні Олександра Горкуші, надане обладнання вже встановлено та успішно використовується в роботі закладу. Наразі реабілітацію в ньому пройшло близько 150 військовослужбовців.

Своєю чергою директорка Благодійного фонду “Сильні та незламні” Юлія Омельченко відзначила величезну потребу України в реабілітаційних кабінетах і спеціалізованому устаткуванні, подякувала партнерам за змогу взяти участь у грантовій програмі та отримати фінансування для свого проєкту.